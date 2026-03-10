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Nexus League Spring 2026
1
NODWIN Clutch Series 9
1
Wss S3
1
USL Cup
08:05 - 07.06
Colorado Springs
vs
El Locomotive
2 - 2
0 - 1
1 - 1
2 - 2
0 - 1
1 - 1
-
-
-
-
-
-
MLS Next Pro
09:00 - 07.06
Ventura County FC
vs
Houston Dynamo B
1 - 0
2 - 2
1 - 1
1 - 0
2 - 2
1 - 1
HIRO
-
-
-
-
-
-
New Zealand South Premier League
09:00 - 07.06
Coastal Spirit
vs
Nelson Suburbs
0 - 1
2 - 0
3 - 0
0 - 1
2 - 0
3 - 0
-
-
-
-
-
-
USL League Two
09:00 - 07.06
Ballard Football Club
vs
Portland Bangers
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
-
-
-
-
-
-
USL League Two
09:00 - 07.06
San Juan SC
vs
Academica SC
0 - 2
0 - 1
0 - 2
0 - 1
-
-
-
-
-
-
JPN Regional League
09:00 - 07.06
Tadotsu FC
vs
SONIO Takamatsu
2 - 1
3 - 2
2 - 3
2 - 1
3 - 2
2 - 3
-
-
-
-
-
-
JPN Regional League
09:00 - 07.06
Kochi University II
vs
MSP Yashima FC
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
USL Cup
09:35 - 07.06
Las Vegas Lights
vs
Oakland Roots
4 - 2
2 - 2
0 - 0
4 - 2
2 - 2
0 - 0
POLO
-
-
-
-
-
-
NSW-N Premier League
10:00 - 07.06
Charleston City Blues
vs
Cooks Hill Utd
1 - 2
1 - 0
1 - 4
1 - 2
1 - 0
1 - 4
-
-
-
-
-
-
JFL
10:00 - 07.06
J-Lease FC
vs
Grulla Morioka
2 - 1
2 - 1
-
-
-
-
-
-
USL League Two
10:00 - 07.06
Capo FC
vs
Ventura County Fusion
2 - 0
7 - 0
1 - 5
2 - 0
7 - 0
1 - 5
-
-
-
-
-
-
Japanese Nadeshiko League 2
10:00 - 07.06
Nữ Fujizakura Yamanashi
vs
Nữ Diosa Izumo
0 - 0
0 - 3
1 - 3
0 - 0
0 - 3
1 - 3
-
-
-
-
-
-
USL Cup
10:05 - 07.06
AV Alta
vs
Orange County
2 - 2
2 - 2
-
-
-
-
-
-
USL Cup
10:05 - 07.06
Sacramento Republic
vs
Monterey Bay FC
1 - 1
1 - 0
1 - 0
1 - 1
1 - 0
1 - 0
HELLO
-
-
-
-
-
-
J2/J3 100 Year Vision League
11:00 - 07.06
Vanraure Hachi
vs
FC Imabari
3 - 1
0 - 1
2 - 0
3 - 1
0 - 1
2 - 0
JEAN
-
-
-
-
-
-
JPN Nadeshiko League 1
11:00 - 07.06
Nữ IGA Kunoichi
vs
Nữ Kamogawa
0 - 0
1 - 1
0 - 1
0 - 0
1 - 1
0 - 1
-
-
-
-
-
-
JPN Nadeshiko League 1
11:00 - 07.06
Nữ Ehime FC
vs
Nữ Nittaidai SMG
2 - 2
2 - 0
1 - 1
2 - 2
2 - 0
1 - 1
-
-
-
-
-
-
JPN Nadeshiko League 1
11:00 - 07.06
Nữ V. Miyazaki
vs
Nữ NGU Nagoya
0 - 0
1 - 0
0 - 1
0 - 0
1 - 0
0 - 1
-
-
-
-
-
-
JPN Nadeshiko League 1
11:00 - 07.06
Nữ Okayama Yunogo
vs
Nữ Yokohama FC
0 - 2
2 - 1
3 - 2
0 - 2
2 - 1
3 - 2
-
-
-
-
-
-
J2/J3 100 Year Vision League
11:05 - 07.06
Tokushima Vortis
vs
Iwaki FC
0 - 1
1 - 1
0 - 1
0 - 1
1 - 1
0 - 1
TONI
-
-
-
-
-
-
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Mexico CIBACOPA
09:15 - 07.06
Obregon
vs
Frayles de Guasave
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
10:00 - 07.06
Wellington Saints
vs
Otago Nuggets
ALAN
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
13:00 - 07.06
Southland Sharks
vs
Franklin Bulls
STEP
-
-
-
-
-
-
China Taipei P League
16:00 - 07.06
Taoyuan Pilots
vs
Fubon Braves
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Philippine Basketball Commissioner's Cup
18:30 - 07.06
Barangay Ginebra
vs
TNT Tropang Giga
ALAN
-
-
-
-
-
-
Indonesia Basketball League
19:00 - 07.06
Satria Muda BritAma
vs
Bumi Borneo
-
-
-
-
-
-
Vietnam VBA
19:30 - 07.06
Đà Nẵng Dragons
vs
Sài Gòn Heat
TOMMY
-
-
-
-
-
-
VTB United League
20:00 - 07.06
Lokomotiv Kuban
vs
Zenit Petersburg
STEP
-
-
-
-
-
-
Liga Portuguesa de Basquetebol
22:00 - 07.06
Lisboa e Benfica
vs
Porto
ALAN
-
-
-
-
-
-
Ligue Nationale de Basket Pro A
00:00 - 08.06
Cholet
vs
Paris
STEP
-
-
-
-
-
-
Narodni Basketbalova Liga
00:00 - 08.06
BK Pardubice
vs
CEZ Nymburk
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
02:00 - 08.06
Toronto Tempo
vs
Nữ Chicago Sky
-
-
-
-
-
-
Baloncesto Superior Nacional
05:00 - 08.06
Corbuladias Pirates
vs
Indios de Mayaguez
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
06:00 - 08.06
Nữ Los Angeles Sparks
vs
Nữ Portland Fire
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 08.06
Capitanes de Arecibo
vs
San German
ALAN
-
-
-
-
-
-
Chile Liga Nacional Basketball
07:30 - 08.06
Colegio Los Leones
vs
Universidad Concepcion
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
15:00 - 08.06
Bacolod Tubo Slashers
vs
Pasig City
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
17:00 - 08.06
Zamboanga Familys Brand Sardines
vs
Imus Agimat
-
-
-
-
-
-
Indonesia Basketball League
19:00 - 08.06
Pelita Jaya Jakarta
vs
Dewa United
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
19:00 - 08.06
Marikina Shoemasters
vs
Binan Tatak Gel
-
-
-
-
-
-
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French Open Women Doubles
16:00 - 07.06
Katerina Siniakova
Taylor Townsend
vs
Anna Danilina
Aleksandra Krunic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katerina Siniakova/Taylor Townsend
-
-
-
-
-
Anna Danilina/Aleksandra Krunic
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
WTA London, Great Britain Women Singles
16:30 - 07.06
Talia Gibson
vs
Alina Charaeva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Talia Gibson
-
-
-
-
-
Alina Charaeva
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
WTA London, Great Britain Women Singles
17:40 - 07.06
Antonia Ružić
vs
Aoi Ito
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Antonia Ružić
-
-
-
-
-
Aoi Ito
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
WTA London, Great Britain Women Singles
18:40 - 07.06
Maddison Inglis
vs
Alycia Parks
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maddison Inglis
-
-
-
-
-
Alycia Parks
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
French Open Men Singles
20:00 - 07.06
Flavio Cobolli
vs
Alexander Zverev
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Flavio Cobolli
-
-
-
-
-
Alexander Zverev
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
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Indonesia Open, Women Singles
14:00 - 07.06
An Se-young
vs
Akane Yamaguchi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
An Se-young
-
-
-
-
-
Akane Yamaguchi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Mixed Doubles
14:50 - 07.06
Cheng Xing
Zhang Chi
vs
Mathias Christiansen
Alexandra Boje
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cheng Xing/Zhang Chi
-
-
-
-
-
Mathias Christiansen/Alexandra Boje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Singles
15:40 - 07.06
Jonatan Christie
vs
Victor Lai
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jonatan Christie
-
-
-
-
-
Victor Lai
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Women Doubles
16:30 - 07.06
Liu Shengshu
Tan Ning
vs
Yuki Fukushima
Mayu Matsumoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Liu Shengshu/Tan Ning
-
-
-
-
-
Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Doubles
17:20 - 07.06
Goh Sze Fei
Nur Izzuddin Rumsani
vs
Nikolaus Joaquin
Raymond Indra
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani
-
-
-
-
-
Nikolaus Joaquin/Raymond Indra
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Nations League Women
10:30 - 07.06
Nữ Thái Lan
vs
Nữ CH Séc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thái Lan
-
-
-
-
-
Nữ CH Séc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
14:00 - 07.06
Nữ Bỉ
vs
Nữ Serbia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bỉ
-
-
-
-
-
Nữ Serbia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AVC Nations Cup Women
14:00 - 07.06
Nữ Philippines
vs
Nữ Australia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Philippines
-
-
-
-
-
Nữ Australia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
18:00 - 07.06
Nữ Trung Quốc
vs
Nữ Ba Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Trung Quốc
-
-
-
-
-
Nữ Ba Lan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League
21:00 - 07.06
Thụy Điển
vs
Azerbaijan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thụy Điển
-
-
-
-
-
Azerbaijan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League
22:00 - 07.06
Hungary
vs
Na Uy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hungary
-
-
-
-
-
Na Uy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League
23:00 - 07.06
Tây Ban Nha
vs
Bosnia & Herzegovina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tây Ban Nha
-
-
-
-
-
Bosnia & Herzegovina
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
00:30 - 08.06
Nữ Brazil
vs
Nữ Italy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Brazil
-
-
-
-
-
Nữ Italy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League
01:00 - 08.06
Croatia
vs
Georgia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Croatia
-
-
-
-
-
Georgia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
01:30 - 08.06
Nữ USA
vs
Nữ Đức
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ USA
-
-
-
-
-
Nữ Đức
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
04:00 - 08.06
Nữ Bulgaria
vs
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bulgaria
-
-
-
-
-
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
05:00 - 08.06
Nữ Canada
vs
Nữ Nhật Bản
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Canada
-
-
-
-
-
Nữ Nhật Bản
-
-
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AVC Nations Cup Women
08:00 - 08.06
Nữ Lebanon
vs
Nữ Hong Kong
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Lebanon
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Nữ Hong Kong
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AVC Nations Cup Women
11:00 - 08.06
Nữ Kazakhstan
vs
Nữ Iran
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Kazakhstan
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Nữ Iran
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AVC Nations Cup Women
14:00 - 08.06
Nữ Philippines
vs
Nữ Kyrgyzstan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Philippines
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Nữ Kyrgyzstan
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AVC Nations Cup Women
17:00 - 08.06
Nữ Việt Nam
vs
Nữ Indonesia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Việt Nam
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Nữ Indonesia
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AVC Nations Cup Women
20:00 - 08.06
Nữ Đài Loan
vs
Nữ Australia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Đài Loan
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Nữ Australia
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AVC Nations Cup Women
11:00 - 12.06
Nữ Hong Kong
vs
Nữ Iran
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hong Kong
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Nữ Iran
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Xem thêm lịch trực tiếp
lol
LCK 2026
15:00 - 07.06
KT Rolster
vs
Dplus
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
MARTY
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LCP Split 2 2026
16:00 - 07.06
Team Secret Whales
vs
Deep Cross Gaming
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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LPL Split 2 2026
16:00 - 07.06
Top Esports
vs
Team WE
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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Nexus League Spring 2026
17:00 - 07.06
Karmine Corp Blue Stars
vs
Project Conquerors
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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LEC Spring 2026
22:00 - 07.06
G2 Esports
vs
Karmine Corp
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
MARTY
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Esports World Cup South America & LATAM Qualifier 2026
23:00 - 07.06
LOUD
vs
Vivo Keyd Stars
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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Esports World Cup South America & LATAM Qualifier 2026
23:00 - 07.06
Fluxo W7M
vs
paiN Gaming
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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LCS Spring 2026
03:00 - 08.06
Cloud9
vs
LYON
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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csgo
NODWIN Clutch Series 9
15:00 - 07.06
SPARTA
vs
AM
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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European Pro League Series 7
17:30 - 07.06
Virtus.pro
vs
GenOne
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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CCT 2026 Europe Series 4 Closed Qualifier
18:00 - 07.06
Atreides
vs
HYPERSPIRIT
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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IEM Cologne Major 2026 Stage 2
20:30 - 07.06
BetBoom
vs
M80
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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IEM Cologne Major 2026 Stage 2
21:30 - 07.06
FlyQuest
vs
paiN
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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CCT 2026 Europe Series 4 Closed Qualifier
00:00 - 08.06
GenOne
vs
BIG Academy
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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IEM Cologne Major 2026 Stage 2
00:00 - 08.06
Spirit
vs
9z
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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dota2
Blast Slam #7
16:00 - 07.06
BetBoom Team
vs
LGD Gaming
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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Wss S3
19:30 - 07.06
Team Travoman
vs
Team Voodoosh
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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European Pro League Season 37
01:00 - 08.06
Summer Bear
vs
VP.Prodigy
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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