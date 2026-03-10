XoilacZ - Xem Trực tiếp XoilacTV HD - Link Xoilac TV mới nhất hôm nay

GIẢI ĐẤU CHÍNH

league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
438
Brazilian Women Cup Brazilian Women Cup
1
Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
2
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
1
Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
1
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
1
FIFA World Cup FIFA World Cup
17
V.League 1 V.League 1
7
ASEAN Championship ASEAN Championship
1
La Liga 2 La Liga 2
3
AFF U19 Championship AFF U19 Championship
5
Argentine Tebolidun League Group C Argentine Tebolidun League Group C
5
Aruba Division Di Honor Aruba Division Di Honor
2
AUS NSW-N U20 AUS NSW-N U20
1
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
2
Australia Queensland State Leagues Australia Queensland State Leagues
5
Australia Queensland Women Australia Queensland Women
1
Australian cloth Australian cloth
7
BIH PL-FBiH BIH PL-FBiH
2
BRA Campeonato Mineiro 2 BRA Campeonato Mineiro 2
1
Brazilian Campeonato Carioca 2 Brazilian Campeonato Carioca 2
2
Brazilian Campeonato Carioca Série B1 Brazilian Campeonato Carioca Série B1
7
Brazilian Copa Verde Brazilian Copa Verde
1
Brazilian Serie D Brazilian Serie D
6
CAF Women\'s Olympic qualification CAF Women\'s Olympic qualification
3
Campeonato Brasileiro Sub-20 Campeonato Brasileiro Sub-20
6
Capital NPL 1 Capital NPL 1
5
CFA Team China International Tournament CFA Team China International Tournament
1
CNL W CNL W
4
Copa Argentina Copa Argentina
3
Copa de la Liga Copa de la Liga
5
Copa Sul-Sudeste Copa Sul-Sudeste
1
Cúp Phần Lan Cúp Phần Lan
4
Cúp Thụy Điển Cúp Thụy Điển
8
Czech 3 liga Czech 3 liga
1
Czech U19 League Czech U19 League
1
Danish U17 Youth League Danish U17 Youth League
1
DR Congo Vodacom Ligue 1 DR Congo Vodacom Ligue 1
2
EAFF E-1 Women\'s Football Championship EAFF E-1 Women\'s Football Championship
2
Egypt League Cup Egypt League Cup
2
European Baltic Cup European Baltic Cup
1
FFSA Premier League FFSA Premier League
1
FIFA Women World Cup qualification(UEFA) FIFA Women World Cup qualification(UEFA)
25
Finnish Women Ykkonen Finnish Women Ykkonen
1
Finnish Ykkonen Finnish Ykkonen
1
Gambia League First Division Gambia League First Division
3
German Bundesliga 5 German Bundesliga 5
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
8
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
32
Guangxi Football Super League Guangxi Football Super League
1
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
9
Hạng 2 Ba Lan Hạng 2 Ba Lan
1
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
7
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
3
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
7
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
1
Hạng 2 Lithuania Hạng 2 Lithuania
3
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
2
Hạng 2 Phần Lan Hạng 2 Phần Lan
2
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
2
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
5
Hạng 3 Tây Ban Nha Hạng 3 Tây Ban Nha
2
Hạng 3 Thụy Điển Hạng 3 Thụy Điển
4
Hạng Nhất Belarus Hạng Nhất Belarus
4
Hạng Nhất Na Uy Hạng Nhất Na Uy
1
Iceland Cup Iceland Cup
1
J2/J3 100 Year Vision League J2/J3 100 Year Vision League
7
Japanese Nadeshiko League 2 Japanese Nadeshiko League 2
2
JFL JFL
2
JPN Nadeshiko League 1 JPN Nadeshiko League 1
5
JPN Regional League JPN Regional League
2
K League 2 K League 2
3
K3 League K3 League
2
K4 League K4 League
3
MLS Next Pro MLS Next Pro
8
New Zealand South Premier League New Zealand South Premier League
1
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
4
Ngoại Hạng Đài Loan Ngoại Hạng Đài Loan
1
Ngoại hạng Iraq Ngoại hạng Iraq
1
Ngoại Hạng Ukraina Ngoại Hạng Ukraina
2
NSW Premier League NSW Premier League
3
NSW Premier W-League NSW Premier W-League
4
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
1
OFC U19 Championship OFC U19 Championship
1
Paraguayan Cup Paraguayan Cup
5
Portuguese Campeonato Nacional Portuguese Campeonato Nacional
1
Primera B Metropolitana Primera B Metropolitana
2
QLD D2 QLD D2
2
QLD Premier League QLD Premier League
3
RUS D3A RUS D3A
6
RUS D3B RUS D3B
11
SPA TRFEF PO SPA TRFEF PO
2
Spanish Futsal Division De Honor Spanish Futsal Division De Honor
1
Toulon Maurice Revello Tournament Toulon Maurice Revello Tournament
6
U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển
1
UEFA European U-19 Championship UEFA European U-19 Championship
3
UEFA European U17 Football Championship UEFA European U17 Football Championship
2
Uruguay Segunda Uruguay Segunda
3
USL Championship USL Championship
4
USL Cup USL Cup
8
USL League One USL League One
4
USL League Two USL League Two
36
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
6
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
3
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
1
VĐQG Marốc VĐQG Marốc
8
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
4
VĐQG Venezuela VĐQG Venezuela
1
VIC Premier League VIC Premier League
1
Victorian State Division 1 Victorian State Division 1
1
WK League WK League
2
Zimbabwe Premier Soccer League Zimbabwe Premier Soccer League
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
64
NBA NBA
2
VTB United League VTB United League
3
Ligue Nationale de Basket Pro A Ligue Nationale de Basket Pro A
1
Pro Basketball League Pro Basketball League
1
Philippines MPBL Philippines MPBL
9
Vietnam VBA Vietnam VBA
1
Adriatic Basketball Association League Adriatic Basketball Association League
2
Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
1
Baloncesto Superior Nacional Baloncesto Superior Nacional
7
Chile Liga Nacional Basketball Chile Liga Nacional Basketball
1
China Taipei P League China Taipei P League
2
Greek Basket League Greek Basket League
1
Indonesia Basketball League Indonesia Basketball League
3
Lega Nazionale Pallacanestro Serie A2 Lega Nazionale Pallacanestro Serie A2
1
Lietuvos Krepsinio Lyga Lietuvos Krepsinio Lyga
1
Liga Portuguesa de Basquetebol Liga Portuguesa de Basquetebol
2
Ligat HaAl Ligat HaAl
3
Luxembourg Nationale 1 Luxembourg Nationale 1
1
Mexico CIBACOPA Mexico CIBACOPA
2
Narodni Basketbalova Liga Narodni Basketbalova Liga
2
New Zealand National Basketball League New Zealand National Basketball League
2
Philippine Basketball Commissioner\'s Cup Philippine Basketball Commissioner\'s Cup
2
Polska Liga Koszykowk Polska Liga Koszykowk
3
Uruguay Liga Uruguaya Uruguay Liga Uruguaya
1
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
10
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
5
French Open Men Singles French Open Men Singles
1
French Open Women Doubles French Open Women Doubles
1
WTA London, Great Britain Women Singles WTA London, Great Britain Women Singles
3
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
5
Indonesia Open, Doubles Indonesia Open, Doubles
1
Indonesia Open, Mixed Doubles Indonesia Open, Mixed Doubles
1
Indonesia Open, Singles Indonesia Open, Singles
1
Indonesia Open, Women Doubles Indonesia Open, Women Doubles
1
Indonesia Open, Women Singles Indonesia Open, Women Singles
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
18
Nations League Women Nations League Women
7
AVC Nations Cup Women AVC Nations Cup Women
7
European League European League
4
league Tất cả các môn
Chọn môn
league Tất cả các môn
18
LOL
8
DOTA2
3
CSGO
7
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
18
Blast Slam #7 Blast Slam #7
1
CCT 2026 Europe Series 4 Closed Qualifier CCT 2026 Europe Series 4 Closed Qualifier
2
Esports World Cup South America & LATAM Qualifier 2026 Esports World Cup South America & LATAM Qualifier 2026
2
European Pro League Season 37 European Pro League Season 37
1
European Pro League Series 7 European Pro League Series 7
1
IEM Cologne Major 2026 Stage 2 IEM Cologne Major 2026 Stage 2
3
LCK 2026 LCK 2026
1
LCP Split 2 2026 LCP Split 2 2026
1
LCS Spring 2026 LCS Spring 2026
1
LEC Spring 2026 LEC Spring 2026
1
LPL Split 2 2026 LPL Split 2 2026
1
Nexus League Spring 2026 Nexus League Spring 2026
1
NODWIN Clutch Series 9 NODWIN Clutch Series 9
1
Wss S3 Wss S3
1
USL Cup
08:05 - 07.06
Colorado Springs
vs
El Locomotive
Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

MLS Next Pro
09:00 - 07.06
Ventura County FC
vs
Houston Dynamo B
Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
HIRO

-

-

-

-

-

-

New Zealand South Premier League
09:00 - 07.06
Coastal Spirit
vs
Nelson Suburbs
Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

USL League Two
09:00 - 07.06
Ballard Football Club
vs
Portland Bangers
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

USL League Two
09:00 - 07.06
San Juan SC
vs
Academica SC
Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

JPN Regional League
09:00 - 07.06
Tadotsu FC
vs
SONIO Takamatsu
Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
2 - 3
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
2 - 3
Flag

-

-

-

-

-

-

JPN Regional League
09:00 - 07.06
Kochi University II
vs
MSP Yashima FC
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

USL Cup
09:35 - 07.06
Las Vegas Lights
vs
Oakland Roots
Flag
4 - 2
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
4 - 2
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
POLO

-

-

-

-

-

-

NSW-N Premier League
10:00 - 07.06
Charleston City Blues
vs
Cooks Hill Utd
Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 4
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 4
Flag

-

-

-

-

-

-

JFL
10:00 - 07.06
J-Lease FC
vs
Grulla Morioka
Flag
2 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

USL League Two
10:00 - 07.06
Capo FC
vs
Ventura County Fusion
Flag
2 - 0
Flag Flag
7 - 0
Flag Flag
1 - 5
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
7 - 0
Flag Flag
1 - 5
Flag

-

-

-

-

-

-

Japanese Nadeshiko League 2
10:00 - 07.06
Nữ Fujizakura Yamanashi
vs
Nữ Diosa Izumo
Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 3
Flag Flag
1 - 3
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 3
Flag Flag
1 - 3
Flag

-

-

-

-

-

-

USL Cup
10:05 - 07.06
AV Alta
vs
Orange County
Flag
2 - 2
Flag
Flag
2 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

USL Cup
10:05 - 07.06
Sacramento Republic
vs
Monterey Bay FC
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
HELLO

-

-

-

-

-

-

J2/J3 100 Year Vision League
11:00 - 07.06
Vanraure Hachi
vs
FC Imabari
Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag
JEAN

-

-

-

-

-

-

JPN Nadeshiko League 1
11:00 - 07.06
Nữ IGA Kunoichi
vs
Nữ Kamogawa
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

JPN Nadeshiko League 1
11:00 - 07.06
Nữ Ehime FC
vs
Nữ Nittaidai SMG
Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

JPN Nadeshiko League 1
11:00 - 07.06
Nữ V. Miyazaki
vs
Nữ NGU Nagoya
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

JPN Nadeshiko League 1
11:00 - 07.06
Nữ Okayama Yunogo
vs
Nữ Yokohama FC
Flag
0 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

J2/J3 100 Year Vision League
11:05 - 07.06
Tokushima Vortis
vs
Iwaki FC
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
TONI

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Mexico CIBACOPA
09:15 - 07.06
Obregon
vs
Frayles de Guasave

-

-

-

-

-

-

New Zealand National Basketball League
10:00 - 07.06
Wellington Saints
vs
Otago Nuggets
ALAN

-

-

-

-

-

-

New Zealand National Basketball League
13:00 - 07.06
Southland Sharks
vs
Franklin Bulls
STEP

-

-

-

-

-

-

China Taipei P League
16:00 - 07.06
Taoyuan Pilots
vs
Fubon Braves
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Philippine Basketball Commissioner's Cup
18:30 - 07.06
Barangay Ginebra
vs
TNT Tropang Giga
ALAN

-

-

-

-

-

-

Indonesia Basketball League
19:00 - 07.06
Satria Muda BritAma
vs
Bumi Borneo

-

-

-

-

-

-

Vietnam VBA
19:30 - 07.06
Đà Nẵng Dragons
vs
Sài Gòn Heat
TOMMY

-

-

-

-

-

-

VTB United League
20:00 - 07.06
Lokomotiv Kuban
vs
Zenit Petersburg
STEP

-

-

-

-

-

-

Liga Portuguesa de Basquetebol
22:00 - 07.06
Lisboa e Benfica
vs
Porto
ALAN

-

-

-

-

-

-

Ligue Nationale de Basket Pro A
00:00 - 08.06
Cholet
vs
Paris
STEP

-

-

-

-

-

-

Narodni Basketbalova Liga
00:00 - 08.06
BK Pardubice
vs
CEZ Nymburk

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
02:00 - 08.06
Toronto Tempo
vs
Nữ Chicago Sky

-

-

-

-

-

-

Baloncesto Superior Nacional
05:00 - 08.06
Corbuladias Pirates
vs
Indios de Mayaguez

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
06:00 - 08.06
Nữ Los Angeles Sparks
vs
Nữ Portland Fire
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 08.06
Capitanes de Arecibo
vs
San German
ALAN

-

-

-

-

-

-

Chile Liga Nacional Basketball
07:30 - 08.06
Colegio Los Leones
vs
Universidad Concepcion

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
15:00 - 08.06
Bacolod Tubo Slashers
vs
Pasig City

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
17:00 - 08.06
Zamboanga Familys Brand Sardines
vs
Imus Agimat

-

-

-

-

-

-

Indonesia Basketball League
19:00 - 08.06
Pelita Jaya Jakarta
vs
Dewa United

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
19:00 - 08.06
Marikina Shoemasters
vs
Binan Tatak Gel

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
French Open Women Doubles
16:00 - 07.06
Katerina Siniakova
Taylor Townsend
vs
Anna Danilina
Aleksandra Krunic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katerina Siniakova/Taylor Townsend
-
-
-
-
-
Anna Danilina/Aleksandra Krunic
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA London, Great Britain Women Singles
16:30 - 07.06
Talia Gibson
vs
Alina Charaeva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Talia Gibson
-
-
-
-
-
Alina Charaeva
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

WTA London, Great Britain Women Singles
17:40 - 07.06
Antonia Ružić
vs
Aoi Ito
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Antonia Ružić
-
-
-
-
-
Aoi Ito
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

WTA London, Great Britain Women Singles
18:40 - 07.06
Maddison Inglis
vs
Alycia Parks
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maddison Inglis
-
-
-
-
-
Alycia Parks
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

French Open Men Singles
20:00 - 07.06
Flavio Cobolli
vs
Alexander Zverev
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Flavio Cobolli
-
-
-
-
-
Alexander Zverev
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Indonesia Open, Women Singles
14:00 - 07.06
An Se-young
vs
Akane Yamaguchi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
An Se-young
-
-
-
-
-
Akane Yamaguchi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Indonesia Open, Mixed Doubles
14:50 - 07.06
Cheng Xing
Zhang Chi
vs
Mathias Christiansen
Alexandra Boje
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cheng Xing/Zhang Chi
-
-
-
-
-
Mathias Christiansen/Alexandra Boje
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Indonesia Open, Singles
15:40 - 07.06
Jonatan Christie
vs
Victor Lai
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jonatan Christie
-
-
-
-
-
Victor Lai
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Indonesia Open, Women Doubles
16:30 - 07.06
Liu Shengshu
Tan Ning
vs
Yuki Fukushima
Mayu Matsumoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Liu Shengshu/Tan Ning
-
-
-
-
-
Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Indonesia Open, Doubles
17:20 - 07.06
Goh Sze Fei
Nur Izzuddin Rumsani
vs
Nikolaus Joaquin
Raymond Indra
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani
-
-
-
-
-
Nikolaus Joaquin/Raymond Indra
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Nations League Women
10:30 - 07.06
Nữ Thái Lan
vs
Nữ CH Séc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thái Lan
-
-
-
-
-
Nữ CH Séc
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League Women
14:00 - 07.06
Nữ Bỉ
vs
Nữ Serbia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bỉ
-
-
-
-
-
Nữ Serbia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

AVC Nations Cup Women
14:00 - 07.06
Nữ Philippines
vs
Nữ Australia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Philippines
-
-
-
-
-
Nữ Australia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League Women
18:00 - 07.06
Nữ Trung Quốc
vs
Nữ Ba Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Trung Quốc
-
-
-
-
-
Nữ Ba Lan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European League
21:00 - 07.06
Thụy Điển
vs
Azerbaijan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thụy Điển
-
-
-
-
-
Azerbaijan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European League
22:00 - 07.06
Hungary
vs
Na Uy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hungary
-
-
-
-
-
Na Uy
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European League
23:00 - 07.06
Tây Ban Nha
vs
Bosnia & Herzegovina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tây Ban Nha
-
-
-
-
-
Bosnia & Herzegovina
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League Women
00:30 - 08.06
Nữ Brazil
vs
Nữ Italy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Brazil
-
-
-
-
-
Nữ Italy
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European League
01:00 - 08.06
Croatia
vs
Georgia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Croatia
-
-
-
-
-
Georgia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League Women
01:30 - 08.06
Nữ USA
vs
Nữ Đức
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ USA
-
-
-
-
-
Nữ Đức
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League Women
04:00 - 08.06
Nữ Bulgaria
vs
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bulgaria
-
-
-
-
-
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League Women
05:00 - 08.06
Nữ Canada
vs
Nữ Nhật Bản
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Canada
-
-
-
-
-
Nữ Nhật Bản
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

AVC Nations Cup Women
08:00 - 08.06
Nữ Lebanon
vs
Nữ Hong Kong
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Lebanon
-
-
-
-
-
Nữ Hong Kong
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

AVC Nations Cup Women
11:00 - 08.06
Nữ Kazakhstan
vs
Nữ Iran
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Kazakhstan
-
-
-
-
-
Nữ Iran
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

AVC Nations Cup Women
14:00 - 08.06
Nữ Philippines
vs
Nữ Kyrgyzstan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Philippines
-
-
-
-
-
Nữ Kyrgyzstan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

AVC Nations Cup Women
17:00 - 08.06
Nữ Việt Nam
vs
Nữ Indonesia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Việt Nam
-
-
-
-
-
Nữ Indonesia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

AVC Nations Cup Women
20:00 - 08.06
Nữ Đài Loan
vs
Nữ Australia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Đài Loan
-
-
-
-
-
Nữ Australia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

AVC Nations Cup Women
11:00 - 12.06
Nữ Hong Kong
vs
Nữ Iran
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hong Kong
-
-
-
-
-
Nữ Iran
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
LCK 2026
15:00 - 07.06
KT Rolster
vs
Dplus
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

LCP Split 2 2026
16:00 - 07.06
Team Secret Whales
vs
Deep Cross Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LPL Split 2 2026
16:00 - 07.06
Top Esports
vs
Team WE
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Nexus League Spring 2026
17:00 - 07.06
Karmine Corp Blue Stars
vs
Project Conquerors
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LEC Spring 2026
22:00 - 07.06
G2 Esports
vs
Karmine Corp
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Esports World Cup South America & LATAM Qualifier 2026
23:00 - 07.06
LOUD
vs
Vivo Keyd Stars
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Esports World Cup South America & LATAM Qualifier 2026
23:00 - 07.06
Fluxo W7M
vs
paiN Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LCS Spring 2026
03:00 - 08.06
Cloud9
vs
LYON
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
csgo
NODWIN Clutch Series 9
15:00 - 07.06
SPARTA
vs
AM
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League Series 7
17:30 - 07.06
Virtus.pro
vs
GenOne
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

CCT 2026 Europe Series 4 Closed Qualifier
18:00 - 07.06
Atreides
vs
HYPERSPIRIT
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

IEM Cologne Major 2026 Stage 2
20:30 - 07.06
BetBoom
vs
M80
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

IEM Cologne Major 2026 Stage 2
21:30 - 07.06
FlyQuest
vs
paiN
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

CCT 2026 Europe Series 4 Closed Qualifier
00:00 - 08.06
GenOne
vs
BIG Academy
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

IEM Cologne Major 2026 Stage 2
00:00 - 08.06
Spirit
vs
9z
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
dota2
Blast Slam #7
16:00 - 07.06
BetBoom Team
vs
LGD Gaming
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Wss S3
19:30 - 07.06
Team Travoman
vs
Team Voodoosh
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League Season 37
01:00 - 08.06
Summer Bear
vs
VP.Prodigy
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-